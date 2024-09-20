Москва, 20 сентября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Басманный и Тверской суды Москвы арестовали в общей сложности 10 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре столицы. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

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«Суд избрал меру пресечения в отношении Досаева в виде заключения под стражу», — озвучил решение судья в Басманном суде.

Арестованный оказался десятым фигурантом уголовных дел, возбужденных после инцидента у столичного офиса Wildberriеs в Москве. Ранее в этот день двум фигурантам назначили административный арест сроком в 15 суток каждому за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Басманный районный суд арестовал ещё шестерых человек, задержанных после стрельбы у офиса компании Wildberries. Они пробудут в СИЗО до 18 ноября 2024 года. Всего следствие предъявило обвинения 33 задержанным.

СК России по факту происшествия возбудил уголовное дело по четырём статьям УК РФ: ст. 105 («Покушение на убийство двух и более лиц»), ст. 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ст. 330 («Самоуправство»).

Стрельбу у офиса Wildberries открыли 18 сентября. Основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что группа вооружённых лиц попыталась осуществить рейдерский захват офисов компании. Её супруг Владислав Бакальчук, который находился в числе этих людей, утверждал, что прибыл в офис в Романовом переулке на переговоры о финансировании строительства новых складов Wildberries, а стрельбу якобы спровоцировали сотрудники службы охраны и неизвестные ему лица.

По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы пострадали семь человек и ещё два человека скончались. Владиславу Бакальчуку предъявлены обвинения. Он задержан на 48 часов.