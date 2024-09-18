Источник: у главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба
Москва, 18 сентября, 2024, 12:50 — ИА Регнум. У главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, сообщил источник ИА Регнум.
ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Подробности происшествия не приводятся.
У главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба
14 сентября конфликт у ресторана на юго-западе Москвы закончился стрельбой. Разборки между мужчинами (не менее семи человек) произошли вечером на улице Гарибальди. В ходе конфликта было применено оружие — стреляли несколько раз в воздух.