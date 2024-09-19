Москва, 19 сентября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Мужу основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по трём статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменяют в убийство (ст. 105 ч. 2 УК), покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК), покушение на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и самоуправство (ст. 330 УК).

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Он задержан на 48 часов», ― говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 19 сентября, в Telegram-канале предпринимателя.

Адвокаты Бакальчука настаивают на его невиновности. По их версии, на предпринимателя было совершено покушение.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября в центре Москвы прозвучали выстрелы в районе главного офиса Wildberries. Позже Татьяна Бакальчук заявила, что группа вооружённых людей пыталась осуществить рейдерский захват офисов.

Сооснователь маркетплейса Бакальчук, в свою очередь, заявил о провокации. По его словам, он в сопровождении полицейских пришёл в офис для переговоров о финансировании новых складов Wildberries, но на него напала служба охраны и неизвестные люди.

Пресс-служба Wildberries заявила, что первыми начали стрелять вооружённые люди, сопровождавшие Бакальчука. По данным следствия, в результате стрельбы пострадали семь человек, двое из которых являются сотрудниками правоохранительных органов, прибывшими на вызов. Пострадавших госпитализировали. Ещё два человека скончались от полученных ранений. Это охранники, обеспечивавшие безопасность офиса в бизнес-центре «Романов Двор».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по четырём статьям, в том числе по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

После перестрелки у офиса Wildberries в полицию доставили около 30 человек. Следователи приступили к допросу лиц, задержанных после инцидента.