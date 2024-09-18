Москва, 18 сентября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по четырём статьям после стрельбы у офиса Wildberries в столичном Романовом переулке. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»), ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ч. 2 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»)», — указано в Telegram-канале СК.

По данным следствия, в результате стрельбы у офиса маркетплейса пострадали семь человек, двое из которых являются правоохранителями, прибывшими на вызов. Пострадавших госпитализировали в медучреждения для оказания помощи. Ещё два человека скончались от полученных ранений.

Следователи и криминалисты на месте происшествия допрашивают свидетелей и изучают видео с камер наблюдения.

Ранее ИА Регнум сообщило о стрельбе у главного офиса Wildberries в столице. Позднее в компании заявили, что муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав пытался вместе со своей охраной незаконно проникнуть в офис.

Сам Владислав утверждал, что в офисе компании Wildberries в Романовом переулке должен был пройти очередной раунд переговоров о финансировании строительства новых складов компании. Он заявил о нападении службы охраны, спровоцировавшем вооружённый конфликт.

В компании, однако, подчеркнули, что первыми стрельбу у офиса Wildberries открыли именно вооружённые люди, сопровождавшие Бакальчука.

Сама Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.