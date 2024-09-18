Москва, 18 сентября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Три человека получили ранения при попытке захвата офисов Wildberries в Москве, заявила 18 сентября основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук.

Александр Щербак/ТАСС

Она сообщила, что офисы пыталась захватить вооружённая группа под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина.

«Ранены трое, их состояние мы уточняем», — сообщила Бакальчук в своём Telegram-канале.

Основатель маркетплейса назвала абсурдным заявление о том, что группа вооружённых людей якобы приехала на встречу. Договорённости о каких-либо переговорах не было.

Она попросила правоохранительные органы взять на контроль происходящее и обнародовать итоги расследования о мотивах тех, кто организовал нападение.

Бакальчук назвала нападение на офисы Wildberries попыткой рейдерского захвата.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3916898" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Первые минуты начала конфликта в офисе Wildberries в Москве

Как сообщало ИА Регнум, основатель маркетплейса 23 июля заявила о начале бракоразводного процесса с Владиславом Бакальчуком. При этом она указала, что муж владеет 1% компании и не участвует в управлении Wildberries. В ответ на это Владислав Бакальчук заявил о попытке «рейдерского захвата».

Сегодня, 18 сентября, у главного офиса Wildberries в Москве прогремели выстрелы. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Компания Wildberries сообщила, что Владислав Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис вместе со своей охраной. Правоохранители приняли меры и стабилизировали ситуацию.