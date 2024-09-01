Курск, 1 сентября, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 1 сентября опубликовало кадры удара по ВСУ в приграничье Курской области. Удар был нанесён авиационными ракетами.

Гавриил Григоров/ТАСС Вертолёт Ми-28нм

На представленной записи — работа ударного вертолёта Ми-28нм.

«Экипаж Ми-28нм нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — сказано в сообщении.

Разведка доложила, что нанесённым ударом личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены, добавила пресс-служба Минобороны.

Ранее 1 сентября были также опубликованы кадры работы вертолётов Ка-52М, уничтоживших личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничных районах Курской области.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 1 сентября, потери ВСУ в Курской области превысили 8500 человек.

ВС РФ в минувшие сутки отразили четыре атаки ВСУ в Курской области, сообщила ранее 1 сентября пресс-служба Минобороны. Потери ВСУ на данном направлении в указанный период составили до 360 человек. ВС РФ нанесли поражения формированиям ВСУ в районах 18 населённых пунктов Курской области, кроме того, российская авиация поразила позиции и резервы противника в 10 населённых пунктах Сумской области.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что России не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.

Киевский режим сполна расплатится за нападение на Курскую область, отметил ранее и. о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. В отсутствие у ВСУ переброшенных в Курскую область резервов российскими войсками освобождаются последние опорные пункты в Донбассе, которые ВСУ укрепляли и удерживали с 2014 года, «и это только начало», подчеркнул дипломат.