Москва, 1 сентября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Украинские войска с начала боевых действий в Курской области потеряли более 8500 военных и 80 танков. Об этом 1 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

По данным оборонного ведомства, с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8500 военнослужащих, 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортеров, 537 боевых бронированных машин, 249 автомобилей, 62 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 13 станций радиоэлектронной борьбы, шесть РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, и в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа Минобороны доложило, что бомбардировщик Воздушно-комических сил (ВКС) России Су-34 уничтожил бойцов и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области.

По данным Минобороны на 31 августа, российские военные в общей сложности уничтожили 56 артиллерийских орудий, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), пять установок зенитных ракетных комплексов, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одну РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО и пять единиц инженерной техники. Среди уничтоженных РСЗО — четыре американские HIMARS и две MLRS.

Кроме того, российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области.

31 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о героическом подвиге — спасении 18 бойцов в Суджанском районе Курской области в момент нападения ВСУ. Командир взвода спас ребят, но сам погиб, сражаясь с украинскими боевиками.