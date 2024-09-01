Москва, 1 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки в Курской области потеряли до 360 бойцов и 23 единицы бронетехники. Об этом 1 сентября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС России уничтожили шесть артиллерийских орудий, в том числе две САУ Krab польского производства, три миномёта, станция РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США и семь автомобилей, добавили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли до 1920 бойцов в зоне проведения российской спецоперации. В зоне ответственности российской группировки «Север» потери противника составили до 30 бойцов. В числе потерянной техники — танк и боевая машина чешской реактивной системы залпового огня Vampire («Вампир»).

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение противнику у Петропавловки и Кругляковки в Харьковской области, Ямполя и Красного Лимана в ДНР. Украинские войска за сутки потеряли здесь до 510 бойцов и танк.

Южная группировка успешно действовала в ДНР в посёлке Выемка, освободив этот населённый пункт. Поражение противнику нанесено у Острого, Зализнянского, Часова Яра, Ступочек и Антоновки. Отражены две контратаки, уничтожено три склада с боеприпасами.