Москва, 1 сентября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 18 населённых пунктов Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении населённых пунктов Нижняя Паровая и Погребки Курской области», — рассказали его представители.

Пресс-служба добавила, что авиация России нанесла поражение подразделениям ВСУ в 18 населённых пунктах Курской области и их резервам в 10 населённых пунктах Сумской области.

31 августа в Министерстве обороны России проинформировали, что авиация России нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области. Кроме того, за сутки украинские войска лишились до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танка, трёх бронетранспортеров и 14 боевых бронированных машин.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ с 6 августа атакуют Курскую область, пытаясь пробиться вглубь российской территории. Подразделения ВС РФ остановили силы противника в приграничных районах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад поощряет преступления Киева, разрешая использовать западное оружие для атаки ВСУ на Курскую область. Дипломат также напомнила, что в законодательствах стран Запада спонсорство терроризма зафиксировано как одно из самых тяжких преступлений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев никогда бы не решился на нападение на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Дипломат также назвал детским лепетом постоянно меняющиеся заявления Вашингтона по поводу атаки ВСУ.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в регионах, граничащих с Украиной, заявил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.