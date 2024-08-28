Вашингтон, 29 августа, 2024, 00:21 — ИА Регнум. Киевский режим сполна расплатится за нападение на Курскую область. Об этом 28 августа заявил и. о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

«В отсутствие у ВСУ переброшенных в Курскую область резервов сейчас российскими войсками освобождаются последние опорные пункты, которые ВСУ последовательно укрепляли и удерживали ещё с 2014 года. И это только начало, расплачиваться за курскую авантюру Украине ещё придётся сполна», — приводит слова Полянского в Telegram-канале постпредство РФ при ООН.

Дипломат напомнил, что на Западе не могли не замечать, как украинские националисты расстреливали мирных жителей в Курской области во время эвакуации. Также киевский режим сознательно пошёл на обстрел Курской атомной электростанции, строил планы по её захвату.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, глава киевского режима Владимир Зеленский никогда бы не решился на атаку на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Он также назвал несерьёзными постоянно меняющиеся заявления Вашингтона на эту тему. Кроме того, Лавров подчеркнул, что позиция Запада по нападениям Украины на Россию позорна, а также говорит о растущем отчаянии и неспособности главы киевского режима выполнить свою «миссию».

Офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис 18 августа назвал вершиной глупости план вторжения Вооружённых сил Украины в Курскую область для улучшения позиций на переговорах с Россией. По словам эксперта, Киев своими действиями только испортил свои переговорные позиции и ему стоит ждать более жёсткого ответа от Москвы.