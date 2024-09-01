Москва, 1 сентября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла удары по резервам 11 бригад ВСУ в Сумской области, сообщает 1 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Валентин Капустин/РИА Новости

Удары нанесены по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны.

Резервы противника находились в районах населённых пунктов Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Лука, Ободы, Орловка, Свесса, Перше Травня, Сумы и Юнаковка, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, боевые действия в Сумской области Украины, граничащей с Курской областью, идут с 6 августа. В этот день подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в курское приграничье, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Кроме того, в Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, 15 августа его ввели и в Белгородской области.

Президент Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.