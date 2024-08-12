Ново-Огарево, Московская область, 12 августа, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Ситуация в Курской области показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников, заявил 12 августа президент России Владимир Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции по ситуации в приграничных областях.

Максим Гучек/РИА Новости

«Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования конфликта, так же как и от предложений заинтересованных и нейтральных посредников», — сказал Путин.

По его словам, таким образом Украина при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и стремится к улучшению своих позиций на будущих мирных переговорах.

«Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чём с ними вообще можно говорить?» — задался вопросом глава государства.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

11 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что город Энергодар подвергся атаке ВСУ. Украинские военные применили для удара по АЭС дрон-камикадзе, в результате чего произошло возгорание на объекте охладительных систем станции. На работе атомной электростанции это никак не сказалось.

До этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовить базу для заключения мира с Россией уже в текущем году. 3 августа он назвал окончание конфликта главной потребностью Киева.