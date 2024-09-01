Курск, 1 сентября, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки отразили четыре атаки ВСУ в Курской области, сообщила 1 сентября пресс-служба Министерства обороны.

Алексей Коновалов/ТАСС

Противник в результате атак потерял до 30 человек, ещё один боевик ВСУ сдался в плен, сказано в сообщении.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Коренево и Александровка. Кроме того, в течение суток сорваны три попытки атак в направлении Нижняя Паровая и Погребки», — отметила пресс-служба.

Также 1 сентября пресс-служба министерства сообщила, что потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки составили до 360 человек, а за всё время боевых действий на данном направлении с 6 августа — более 8500 человек.

В минувшие сутки ВС РФ нанесли поражения формированиям ВСУ в районах 18 населённых пунктов Курской области. Российская авиация поразила позиции и резервы противника в 10 населённых пунктах Сумской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская армия решительными действиями отвечает на вторжение украинских сил в приграничные регионы и продолжит это делать.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что России не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.