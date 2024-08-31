Москва, 31 августа, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, их обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, сообщила 31 августа пресс-служба СК.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Ещё один фигурант дела — генеральный директор частной строительной организации, его подозревают в даче взятки, отметил СК. Подозреваемые взяты под стражу.

Госконтракт Минобороны и военно-строительной компании на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов клиники Военно-медицинской академии им. Кирова был заключён в мае 2021 года, сказано в сообщении.

«В качестве субподрядчика при исполнении государственного контракта привлечено общество с ограниченной ответственностью. В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года генеральный директор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителям военно-строительной компании взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство», — сообщила пресс-служба.

Действия злоумышленников повлекли за собой необоснованную выдачу аванса строительной организации, сказано в сообщении. Предварительное следствие по делу продолжается, добавил СК.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что с начала 2024 года в российские суды направлены уголовные дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса. Из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках.

Весной и летом 2024 года СК возбудил ряд уголовных дел о взятках, фигурантами которых являются связанные с Минобороны и ОПК лица. В частности, в получении взятки в особо крупном размере обвинили замминистра обороны РФ Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Вооружённых сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Под домашним арестом по делу о мошенничестве находится бывший командующий 58-й армией Иван Попов.

Кроме того, 26 июля суд арестовал экс-заместителя главы Минобороны генерала Дмитрия Булгакова, в уголовном деле которого фигурируют «Грязинский пищевой комбинат» и АО «Военторг». 6 августа 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика, а 29 августа — бывшего замминистра обороны Павла Попова задержали по делу о мошенничестве.