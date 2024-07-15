Москва, 15 июля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. 235-й гарнизонный военный суд 15 июля удовлетворил ходатайство Следственного комитета (СК) о переводе бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Поповапод домашний арест.

AP/TASS Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов

«Ходатайство следствия удовлетворить, меру пресечения установить до 11 октября», — сказала представитель суда.

После оглашения решения Попова освободили из-под стражи в зале суда и сняли с него наручники.

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