Москва, 19 июля, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Арестованный начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин частично признал вину. Это следует из материалов уголовного дела, сообщил «Ъ».

t. me/su_skr16 Взятка

Фигурант громкого уголовного дела уже, как ранее, не отрицает, что получил 19 млн рублей от представителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Что касается ещё якобы полученных в виде взятки 17 млн, Шамарин не признал.

Также издание пояснило, что генерал высказал несогласие с квалификацией его действий как взятки в особо крупном размере. Он утверждал, что в его полномочия не входило решение вопросов о номенклатуре и объёмах продукции завода «Телта», который более десяти лет поставляет устройства спецсвязи для военных, являясь монополистом в этой области.

Инкриминируемые ему действия не входили в его должностные полномочия, настаивает обвиняемый.

Как сообщало ИА Регнум, Вадим Шамарин отстранён от должности заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил России, рассказал 18 июля его адвокат Игорь Дюкин.

Защитник отметил, что генерал не уволен, а просто выведен за штат.

18 июля 235-й гарнизонный военный суд продлил арест генерала Шамарина до 21 октября. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Его арестовали в мае, вину он не признал. По версии следствия, в 2016–2023 годах Шамарин получил 36 млн рублей в качестве взятки от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Взятка полагалась за увеличение поставок по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

Высоков и Гришина находятся под арестом с лета 2023 года по обвинению в мошенничестве.