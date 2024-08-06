Москва, 6 августа, 2024, 13:49 — ИА Регнум. 235-й гарнизонный военный суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки суммой в 4 млн рублей, сообщила 6 августа официальный представитель СК России Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль») Владимира Демчика», — цитируются слова Петренко в Telegram-канале ведомства.

Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По данным следствия, Демчик до апреля 2018 года работал начальником вещевого управления. Весной 2017 года к нему обратился гендиректор одной из коммерческих организаций, желающий при содействии Демчика решить вопросы об участии своей компании в исполнении госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд ВС России. За покровительство обвиняемый получил взятку в 4 млн рублей.

Петренко добавила, что в 2017–2018 годах организация взяткодателя привлекалась в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд российских военных. С ней заключили 26 договоров на общую сумму более 574 млн рублей.

Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора организации.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля экс-заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по подозрению в коррупции. Суд избрал генералу меру пресечения в виде заключения под стражу.

Его подозревают в участии в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного продовольствия по завышенным ценам. По данным следствия, Булгаков покровительствовал руководству «Грязинского пищевого комбината», который в период с 2014 по 2021 год выиграл 11 закупок на 34,6 млн рублей. Следствие считает, что в деле бывшего замминистра обороны 9 млн пайков поставили по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд рублей.

25 июля Тверской суд Москвы арестовал экс-гендиректора «Военно-строительной компании» Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа в девятый лечебно-диагностический центр Минобороны. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

1 августа был арестован экс-начальник филиала Военно-строительной компании (ВСК) «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергей Сухов. Он проходит обвиняемым по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Компания входит в систему Военно-строительного комплекса Минобороны и занимается строительством многоэтажных домов и микрорайонов для военных.