Москва, 14 мая, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. Он подозревается в получении взятки, его арестовали, сообщила 14 мая официальный представитель СК Светлана Петренко.

Владимир Астапкович/РИА Новости Юрий Кузнецов

«Подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ)», — заявила представитель СК.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в 2021–2023 годах на должности начальника управления Генерального штаба ВС России Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

Следователи во время обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы, а также другие предметы роскоши.

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