Москва, 26 июля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова задержали по подозрению в коррупции, сообщили 26 июля в ФСБ.

Алексей Ерешко/РИА Новости Дмитрий Булгаков

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что суд избрал Булгакову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас силовики проводят с ним необходимые следственные действия. Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК РФ.

Должность заместителя министра обороны Булгаков занимал с 2008 по 2022 год. В сентябре 2022-го он был освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля и в мае стало известно о задержании четырёх высокопоставленных сотрудников Минобороны.

Замминистра обороны России Тимура Иванова задержали 23 апреля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и заключили под стражу.

Петренко 14 мая сообщила о задержании начальника управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Он находится в СИЗО по решению суда.

Экс-командующего 58-й армией Ивана Попова обвинили в мошенничестве при строительстве оборонительных укреплений и в хищении 1700 тонн металлоконструкций, стоимость которых оценивается в 130 млн рублей. Он находится под домашним арестом.

Начальника главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина обвинили в получении взятки в особо крупном размере, суд арестовал его до 21 октября. От должности генерала отстранили. Шамарин частично признал вину.