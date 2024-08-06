Москва, 6 августа, 2024, 17:41 — ИА Регнум. С начала 2024 года в российские суды направлены уголовные дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса, заявил 6 августа председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Сергей Гунеев/РИА Новости Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках, отметил глава СК РФ на оперативном совещании.

За первые шесть месяцев ведомство направило в суды на 14% больше уголовных дел о коррупции, чем за аналогичный период прошлого года. В основном это дела о взяточничестве. Увеличилось количество уголовных дел, возбуждённых против лиц с особым правовым статусом, сообщили в ведомстве.

«Необходимо своевременно и чётко во взаимодействии с оперативно-розыскными органами выявлять и жёстко пресекать хищения и нецелевое расходование выделяемых средств, решительно противодействовать злоупотреблениям со стороны должностных лиц, давать принципиальную правовую оценку всем фактам нарушений закона», — заявил Бастрыкин.

Весной — летом этого года СК РФ возбудил ряд уголовных дел о взятках, фигурантами которых являются связанные с Минобороны и ОПК лица.

В получении взятки в особо крупном размере обвинили замминистра обороны РФ Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Вооружённых сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Под домашним арестом по делу о мошенничестве находится бывший командующий 58-й армией Иван Попов.

Суд 26 июля арестовал экс-заместителя Минобороны генерала Дмитрия Булгакова, в уголовном деле которого фигурируют «Грязинский пищевой комбинат» и АО «Военторг».

СК РФ 5 августа возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» (ст. 201.1 УК РФ) в связи с поставками некачественных деталей для военно-транспортных самолётов.

Сегодня, 6 августа, 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего-начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика.