Москва, 29 августа, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Бывшего замминистра обороны Павла Попова задержали по делу о мошенничестве. Об этом 29 августа сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Сергей Бобылев/ТАСС Бывший замминистра обороны Павел Попов

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии запаса Павла Попова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — приводит слова Петренко Telegram-канал СК РФ.

Согласно версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения.

По данным СК, Попов за счёт бюджета парка организовал строительство и ремонт на своём загородном участке в Красногорском районе Московской области. При этом строительно-монтажные работы на этом участке выполняли за свой счёт коммерческие организации, имевшие договорные отношения с парком. Их руководителей к этому принуждали подчинённые Попова, уточняет следствие. Даже после завершения строительства Попов продолжал за счёт парка обслуживать свой загородный дом.

«В ходе следственных действий установлено, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн рублей. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела», — сообщила Петренко.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов 5 августа задержали Владимира Шестерова и Вячеслава Ахмедова по делу о мошенничестве. По версии следователей, они вместе с соучастниками причастны к хищению средств, которые выделили на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра.

Позднее в этот же день суд отправил под арест Ахмедова на время следствия. В доме и на работе Шестерова провели обыски, а на активы обоих подозреваемых наложили обеспечительный арест.

В правоохранительных органах 5 августа сообщили, что Минобороны признали потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении в парке «Патриот». Также отмечалось, что сумма хищений при госзакупках в парке превысила 40 млн рублей.

Позднее, 6 августа, стало известно, что Шестеров является владельцем трёх легковых автомобилей и мотоцикла. В собственности у генерала также имеется земельный участок в садовом товариществе «Царское село» площадью 1,5 тыс. кв. м. При этом супруга Шестерова владеет тремя участками и тремя автомобилями. 8 августа Шестерова отправили под домашний арест.