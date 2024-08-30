Москва, 30 августа, 2024, 19:43 — ИА Регнум. После того, как власти Франции возбудили уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова и задержали его, президенту США Джозефу Байдену и главе киевского режима Владимиру Зеленскому въехать в Париж не удастся, иронически отметила 30 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она напомнила, какие именно правонарушения были инкриминированы Дурову.

«Если Франция возбудила уголовное дело и задержала Дурова по подозрению в «отмывании доходов, полученных в результате преступлений или правонарушений, совершенных организованной группой», то Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, основатель Telegram был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. Дурова обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы. 28 августа после судебного заседания и предъявления обвинений Дурова освободили из-под стражи под надзор, он должен внести залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать территорию Франции.

Одновременно власти Франции и Швейцарии рассматривают ещё несколько дел, связанных с Дуровым. В частности, по данным СМИ, у МИД Франции возникали вопросы по поводу законности получения основателем Telegram гражданства этой страны. Кроме того, 29 августа Ирина Болгар, называющая себя матерью детей Дурова, заявила, что трибунал Швейцарии лишил основателя Telegram родительских прав после изучения её иска, в котором Болгар обвинила Дурова в применении насилия в отношении детей.

Захарова ранее проинформировала, что Москва направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к Дурову. Она также указала, что Россия будет следить за реакцией международных организаций и за тем, как они будут проявлять бдительность в вопросе охраны прав человека и гарантии свободы слова. Кроме того, официальный представитель МИД подчеркнула, что в ситуации с задержанием Дурова власти Франции в очередной раз растоптали международные нормы в сфере защиты свободы слова.