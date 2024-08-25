Москва, 25 августа, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Россия будет следить за реакцией международных организаций в связи с задержанием и арестом во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом 25 августа в эфире телеканала «Россия-24» сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Global Look Press/Pavel Durov/Instagram.com

«[Москва] будет следить за тем, как они (международные организации. ― Прим. ред.) будут проявлять бдительность [в вопросе] охраны прав человека и гарантировании свободы слова», ― уточнила дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в других случаях в отношении России международные организации применяли весь комплекс политического, информационного и психологического давления. Их поведение и реакция на нынешнюю ситуацию с задержанием Дурова будут учтены Москвой, заверила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа и поместили под стражу. Основатель Telegram 25 августа должен предстать перед французским судом. Ему могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности мессенджера и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

По данным газеты Le Parisien, ордер на розыск, выданный французскими властями в отношении Дурова, активировался только после того, как предприниматель прибыл во Францию.

Посольство России в Париже сразу же приступило к работе по прояснению ситуации вокруг задержания Дурова. В пресс-службе МИД России заявили, что представители задержанного не обращались к российским дипломатам. Дипведомство потребовало от властей Франции обеспечить соблюдение прав задержанного.

Российский сенатор Андрей Климов сообщил, что Дурова арестовали во Франции по запросу США. Адвокат основателя мессенджера Александр Добровинский считает, что его подзащитного могут выпустить через двое суток, потому что у властей Франции нет решения суда, а только подозрения.

Отец Дурова рассказал, что только недавно случайно узнал о задержании своего сына во Франции.

Захарова, комментируя задержание создателя Telegram, задалась вопросом, решатся ли международные структуры потребовать от властей Франции освободить Дурова, как это было в 2018 году, когда власти России намеревались заблокировать мессенджер, а правозащитники призвали Москву вернуть к нему доступ.