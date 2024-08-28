Москва, 28 августа, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Власти Франции в очередной раз растоптали международные нормы в сфере защиты свободы слова в ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова, заявила 28 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

MFA Russia/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Всё это (ситуация с Дуровым) в очередной раз продемонстрировало истинное отношение руководства Франции, которое бесцеремонно растоптало международные нормы в сфере защиты свободы слова», — сказала она на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Срок его ареста дважды продлевался. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова якобы не является политическим решением.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что, вопреки заявлениям Макрона о том, что арест бизнесмена якобы не является политическим решением, дело будет являться именно таковым, если предъявленные Дурову серьёзные обвинения не будут подкреплены столь же серьёзными доказательствами.

Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях. В частности, основателя Telegram обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания.