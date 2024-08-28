Париж, 28 августа, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram миллиардер Павел Дуров отпущен судом в Париже под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию. При этом он должен внести многомиллионный залог. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

lukomore. org/Global Look Press Павел Дуров

Судья ввёл в отношении Дурова судебный контроль.

Отмечается, что обвиняемый был помещён «под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро». Также ему необходимо являться в полицейский участок два раза в неделю, территорию Франции запрещено покидать.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД Франции были претензии к процедуре получения гражданства республики Павлом Дуровым. Он получил паспорт Франции в 2021 году. Дуров критиковал модерацию в мессенджере и отказывался сотрудничать с европейскими властями. Кроме того, он осуждал французские власти из-за терактов в Париже и Сен-Дени в 2015 году.

24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Городская прокуратура проинформировала, что основателю мессенджера предъявили обвинение в 12 преступлениях, в том числе в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания.

Известно, что миллиардер не раз встречался с французским президентом Эммануэлем Макроном. В момент задержания Дуров заявил о запланированном ужине с Макроном в Елисейском дворце.

Павел Дуров имеет гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невис (Карибские острова).

Франция запросила у Швейцарии информацию, связанную с обвинением Дурова в якобы имевшем место издевательстве над своим сыном.

В 2023 году Ирина Болгар, называющая себя матерью трёх детей Дурова, подала против него иск в суд в Швейцарии. Она заявила, что Дуров пять раз применил физическое насилие в отношении младшего сына. Служба защиты несовершеннолетних Национальной полиции Франции также начала расследование в отношении Дурова.