Париж, 28 августа, 2024, 22:25 — ИА Регнум. У министерства иностранных дел Франции были претензии к процедуре получения гражданства республики основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Об этом 28 августа сообщила газета Le Monde.

Evisa Express

В издании уточнили, что при рассмотрении запроса основателя Telegram ответственная служба МИД посчитала условия для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину» не выполненными. При этом Дуров подтвердил владение французским языком. Также от него требовалось показать, что он способствует повышению «влияния Франции». Как правило натурализацию влиятельных иностранцев запрашивают высокопоставленные чиновники для получения выгоды от предоставления гражданства.

Бизнесмен получил паспорт Франции в 2021 году. Дуров критиковал модерацию в мессенджере и отказывался сотрудничать с европейскими властями. Кроме того, он осуждал французские власти из-за терактов в Париже и Сен-Дени в 2015 году.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Городская прокуратура проинформировала, что основателю мессенджера предъявили обвинение в 12 преступлениях, в том числе в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания.

По данным источников, Дуров неоднократно встречался с французским лидером Эммануэлем Макроном. В издании Canard Enchaîné отметили, что в момент задержания Дуров заявил о запланированном ужине с президентом Франции в Елисейском дворце.

Павел Дуров имеет гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невис (Карибские острова).