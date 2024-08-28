Париж, 28 августа, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Основателю популярного в мире мессенджера Telegram Павлу Дурову грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. евро за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Подробности дела сообщили в прокуратуре Парижа.

vk.com/Global Look Press Павел Дуров

Предварительное расследование по делу основателя Telegram во Франции было открыто в феврале 2024 года. Следственные действия координировались OFMIN (Службой защиты несовершеннолетних).

По уточнённой информации, Павел Дуров обвиняется в десяти уголовных преступлениях и правонарушениях. Обвинения прокуратура миллиардеру предъявила 28 августа.

Дурову инкриминируется совершение ряда преступлений и правонарушений: соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой; отказ предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы; сокрытие преступлений в составе ОПГ; предоставление услуг криптологии, а также импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.

Дуров также обвиняется в распространении изображения несовершеннолетнего, которое носит порнографический характер; в незаконном обороте наркотиков; в мошенничестве организованной группой; соучастии в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных; в соучастии в преступном сообществе с целью совершения преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, Павел Дуров 28 августа отпущен судом в Париже под надзор, ему запрещено покидать Францию. При этом он должен внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

Задержали Дурова в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа 24 августа. Он якобы прилетел на ужин к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Павел Дуров имеет гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невис (Карибские острова).