Берн, 29 августа, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии лишил основателя Telegram Павла Дурова родительских прав на троих детей. Об этом сообщила называющая себя матерью детей Дурова Ирина Болгар.

lukomore. org/Global Look Press Павел Дуров

«Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей», — написала она в соцсетях.

По её словам, швейцарские органы опеки многократно пытались связаться с Дуровым, однако бизнесмен не ответил. Как утверждает Болгар, подать иск на Дурова она решилась в 2022 году из-за того, что бизнесмен заблокировал ей доступ к банковским картам из-за отказа переезжать к нему в ОАЭ.

Более того, Дуров отказался подписать согласие на продление документов, необходимых для законного пребывания в Швейцарии, а также перестал оплачивать счета, расходы на образование, путешествия и медицину, заявила Болгар.

Как передавало ИА Регнум, ранее Болгар заявила, что в 2023 году подала против него иск в суд в Швейцарии. Она заявила, что Дуров пять раз применил физическое насилие в отношении младшего сына. Служба защиты несовершеннолетних Национальной полиции Франции также начала расследование в отношении Дурова. Позже источник в прокуратуре Франции сообщил, что Франция запросила у Швейцарии информацию, связанную с обвинением Дурова в якобы имевшем место издевательстве над своим сыном.

Вечером 28 августа Дуров был выпущен судом в Париже после четырёх дней заключения на свободу под судебный надзор. Предпринимателю-миллиардеру запретили покидать Францию. Дуров обвиняется в 10 уголовных преступлениях и правонарушениях.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест основателя Telegram якобы не является политическим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что заявление президента Франции о деле Дурова показывает уничтожение Парижем свободы слова и ранее декларировавшихся ценностей.