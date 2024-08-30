Москва, 30 августа, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Следственные действия в отношении бывшего замминистра обороны Павла Попова и других высокопоставленных сотрудников ведомства является планомерной работой правоохранительных органов. Об этом 30 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Действительно, предъявляются серьёзные обвинения. Были определённые следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов. О больших деталях мы говорить не можем», — прокомментировал представитель Кремля арест Попова и других высокопоставленных сотрудников Минобороны.

Песков подчеркнул, что по завершении следственных действий будет суд, который определит виновность или невиновность каждого из фигурантов дел.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа Павла Попова задержали по делу о мошенничестве. Он не признал вину.

235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца — до 29 октября. Он будет содержаться в СИЗО-2 «Бутырка».

По версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения.

Минобороны признали потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении в парке «Патриот». Предварительно, сумма хищений при госзакупках в парке превысила 40 млн рублей.

Вместе с этим ранее в получении взятки в особо крупном размере обвинили замминистра обороны РФ Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Вооружённых сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.