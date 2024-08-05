Москва, 5 августа, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Сумма хищений при государственных закупках в парке «Патриот» составляет более 40 млн рублей. Об этом 5 августа сообщили в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Отмечается, что были проведены обыски в доме и на работе замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова, который является фигурантом уголовного дела, как и директор парка Вячеслав Ахмедов.

«Изъята документация, необходимая для доказательной базы», — добавил приводит слова источника РЕН ТВ.

Как ранее передавало ИА Регнум, 5 августа правоохранители задержали Ахмедова и Шестерова в рамках дела о мошенничестве директора парка «Патриот». По данным следствия, они вместе с соучастниками причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра.

Следственный комитет сообщил, что суд постановил арестовать Ахмедова, вопрос о мере пресечения для Шестерова находится на рассмотрении.