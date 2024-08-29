Москва, 29 августа, 2024, 17:22 — ИА Регнум. 235 гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова по делу о мошенничестве.

Сергей Булкин/ ТАСС

Суд рассмотрел ходатайство Следственного комитета России и арестовал Попова до 29 октября. Решение принял судья Андрей Толкаченко. Бывший замглавы Минобороны отказался отвечать на вопросы журналистов о виновности.

Задержанный будет содержаться под стражей в СИЗО-2 «Бутырка».

Как передавало ИА Регнум, Попова задержали по делу о мошенничестве. По версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовыми замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения.

В правоохранительных органах также сообщили, что по делу Попова следователи проводят обыски сразу по двум местам.

5 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Шестерова и Ахмедова по делу о мошенничестве. По версии следователей, они причастны к хищению средств, которые выделили на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра. Ахмедов был отправлен под арест на время следствия.