Москва, 29 августа, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов не признал вину в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Игорь Дюкин.

Григорий Сысоев/РИА Новости Бывший замминистр обороны РФ Павел Попов

«Попов свою причастность отрицает, парком он не руководил», — приводят слова Дюкина «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 29 августа 235 гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца — до 29 октября. Бывший замглавы Минобороны отказался отвечать на вопросы журналистов о виновности. Задержанный будет содержаться под стражей в СИЗО-2 «Бутырка».

Попова задержали по делу о мошенничестве. По версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения.

В правоохранительных органах также сообщили, что по делу Попова следователи проводят обыски сразу по двум местам.

Вместе с тем стало известно, что сын бывшего замминистра Роман продавал форму, обувь, рюкзаки, шлемы и другое военное снаряжение с 2018 по 2020 годы. В этот период его отец ещё не занимал должность замминистра оборонного ведомства. За два года Роман закрыл минимум 24 сделки.