Париж, 27 августа, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Следователи в Париже допросили сопровождавших основателя Telegram Павла Дурова помощницу и телохранителя. Подробности сообщило Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к следствию.

TechCrunch Павел Дуров

39-летний французско-российский миллиардер Дуров практически всегда находился в сопровождении этих двоих людей, написало издание.

По словам прокурора, ассистентку и телохранителя отпустили на свободу после допроса.

Прокуратура уточнила, что имеет право продлить арест до 96 часов.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 августа Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Ордер активировался только после того, как основатель популярного мессенджера прибыл во Францию. Следователи поместили Дурова под стражу. Ему предъявили обвинение в 12 преступлениях. Срок его задержания истечёт 28 августа, уточнили в прокуратуре Парижа.

Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного Дурова и направило ноту с требованием предоставить к нему консульский доступ.

В Объединённых Арабских Эмиратах внимательно следят за делом Павла Дурова. В адрес правительства Франции направили запрос на предоставление ему всех консульских услуг.

Дуров ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хотел переехать в США, но передумал, когда на него напали грабители в городе Сан-Франциско (штат Калифорния). В итоге он обосновался в ОАЭ, поскольку в этой стране ему легко вести бизнес.