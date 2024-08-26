Париж, 26 августа, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях, говорится в пресс-релизе прокуратуры Парижа.

TASS /AP Photo/Tatan Syuflana Павел Дуров

Так, основателя мессенджера обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания.

Помимо этого, Дурова обвиняют в соучастии в организации мошенничества, хранении и распространении детской порнографии, приобретении и сбыте наркотиков, отмывании денег, полученных преступным путём, а также в ряде других преступлений, касаемых предоставления незаконных криптографических услуг.

Отмечается, что дело в отношении бизнесмена было открыто 8 июля 2024 года в рамках предварительного расследования, которое было инициировано по результатам доследственной проверки по инициативе отдела по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа. В ведомстве уточнили, что срок задержания в полиции Дурова истекает 28 августа.

«Срок содержания под стражей был продлён 25 августа 2024 года следственным судьей и может продолжаться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) с учётом процедуры, применяемой в связи с вышеупомянутыми преступлениями, связанными с организованной преступностью», — сказано в сообщении прокуратуры.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер− и финансовых преступлений. По данным представителя полиции Франции, в настоящий момент основатель мессенджера находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством. Он до сих пор находится под арестом.

24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. По данным СМИ, обвинения могут касаться дел о терроризме и незаконном обороте наркотиков.

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова не является политическим решением.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 августа заявил, что Кремль не осведомлён, в чём конкретно обвиняется основатель Telegram Павел Дуров. На данный момент неправильно делать какие-то заявления по данной ситуации, заявил он. Песков добавил, что президент России Владимир Путин не проводил встречу с Дуровым в ходе визита в Баку в августе 2024 года.

В разговоре с ИА Регнум кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв заявил, что Дурова могут склонить к сотрудничеству западные спецслужбы. Он добавил, что Дуров является гражданином России и Франции, но спрос с него будет как с гражданина Франции, который в полувоенное время имеет ключи от популярного в России мессенджера.