Париж, 26 августа, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Срок задержания основателя Telegram Павла Дурова истекает 28 августа. Об этом заявили 26 августа в прокуратуре Парижа.

TechCrunch Павел Дуров

«Срок содержания под стражей был продлён 25 августа следственным судьёй и может продолжаться до 96 часов (то есть истекает 28 августа) с учётом процедуры, применяемой в связи с преступлениями, связанными с организованной преступностью», — указали в ведомстве.

Дурова подозревают в преступлениях, связанных с использованием Telegram.

Как сообщало ИА Регнум, основателя мессенджера обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания. Также Дурова обвиняют в соучастии в организации мошенничества, хранении и распространении детской порнографии, приобретении и сбыте наркотиков, отмывании денег, полученных преступным путём, в ряде других преступлений по поводу предоставления незаконных криптографических услуг.

Дело в отношении бизнесмена было открыто 8 июля в рамках предварительного расследования, инициированного по результатам проверки по инициативе отдела по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа.

Дурова 24 августа задержали в аэропорту Ле-Бурже. 26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест основателя мессенджера не является политическим решением.

Москва направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к Дурову, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что РФ будет следить за реакцией международных организаций и за тем, как они проявят бдительность в вопросе охраны прав человека и гарантии свободы слова.

По мнению кандидата исторических наук, доцента факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадима Трухачёва, Дурова могут склонить к сотрудничеству западные спецслужбы. Он является гражданином РФ и Франции, но спрос с него будет как с гражданина Франции, который в полувоенное время имеет ключи от популярного в России мессенджера.