Москва, 25 августа, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Отец основателя Telegram Павла Дурова Валерий лишь недавно случайно узнал об аресте сына во Франции. Об этом он рассказал 25 августа.

Global Look Press/vk.com/Russian Look Павел Дуров

«Случайно узнал недавно. Мне нечего добавить, я не в курсе», — сказал он в телефонном разговоре с «Известиями».

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 августа Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Следовали поместили Дурова под стражу. Ему планируют предъявить обвинения по ряду преступлений, в числе которых терроризм и незаконный оборот наркотиков.

МИД России будет следить за реакцией международных организаций в связи с арестом Дурова. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что в других случаях в отношении России международные организации применяли весь комплекс политического, информационного и психологического давления. Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного основателя мессенджера.

Американский журналист Такер Карлсон назвал арест основателя мессенджера предупреждением тем платформам, на которых отказываются цензурировать правду по требованию спецслужб.

Российский сенатор Андрей Климов сообщил, что Дурова арестовали во Франции по запросу США. Адвокат основателя мессенджера Александр Добровинский полагает, что его подзащитного могут выпустить через двое суток, потому что у французских властей нет решения суда.