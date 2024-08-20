Москва, 20 августа, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Следственный комитет требует продлить срок содержания под стражей четырём соучастникам теракта в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл», сообщили 20 августа в пресс-службе Басманного суда.

Михаил Синицын/ТАСС

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении ареста четверым обвиняемым в теракте», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее, 19 августа, Басманный суд продлил арест до 22 ноября четверым фигурантам, проходящим по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Так, суд продлил арест Джумохону Курбонову, Назримаду Лутфуллои, Зоиру Шарипзоде и Якубджону Юсуфзоде (все четверо внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

Суд 16 августа также продлил до 22 ноября арест другим четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе». В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» в августе появился новый свидетель, который подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды к теракту. В июле стало известно, что Якубджон Юсуфзода перед тем, как его задержали, попытался уничтожить улики по этому расследованию.

Теракт в «Крокусе» произошёл вечером 22 марта. Террористы открыли стрельбу по людям из огнестрельного оружия и устроили пожар в здании. В результате погибли 144 человека, пострадал 551. В рамках дела о теракте арестовали 18 человек из 20 обвиняемых. Суд признал потерпевшими по делу о теракте более 1,7 тыс. человек.

Силовики задержали четверых исполнителей теракта недалеко от границы с Украиной 23 марта. Российские власти заявили, что теракт в «Крокус Сити Холле» имеет украинский след. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одной из целей заказчиков теракта было нанесение ущерба отношениям России со странами СНГ за счёт религиозного и национального факторов.