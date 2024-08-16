Москва, 16 августа, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы продлил до 22 ноября арест четверым предполагаемым исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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Заседание прошло в закрытом режиме. Ранее срок ареста предполагаемых исполнителей теракта был установлен до 22 августа.

«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил Рачабализоду С. М. (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Файзову М. З. (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Фаридуни Ш. (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Далерджону Б. (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца, а всего до 7 месяцев 28 суток, до 22 ноября 2024 года», — сказано в сообщении.

Следствие предъявило троим предполагаемым исполнителям теракта обвинение в участии в террористической деятельности. Срок следствия по делу был продлён также до 22 ноября.

Как передавало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Боевики открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар в концертном зале. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.

Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали недалеко от украинской границы. В общей сложности арестовали 18 человек из 20 обвиняемых.