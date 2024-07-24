Москва, 24 июля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Обвиняемый в пособничестве терроризму фигурант дела о террористической атаке на «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) перед тем, как его задержали, попытался уничтожить улики по этому расследованию. Об этом говорится в судебных документах.

Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Юсуфзода по указанию организаторов преступления предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности», — привёл выдержку из документа телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что, по версии следствия, за несколько дней до совершения теракта обвиняемый перечислил одному из соучастников денежные средства «для обеспечения проживания террористов». Он также переводил деньги одному из исполнителей теракта уже после совершения преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля Юсуфзоду задержали в Москве за неповиновение полиции. Отмечалось, что на требования полицейских остановиться мужчина изменил траекторию, ускорил шаг и попытался скрыться, а в ходе задержания оказывал активное сопротивление, отказывался предоставить документы и не шёл в служебный автотранспорт.

Позднее Басманный суд Москвы отправил Юсуфзоду под арест. А 16 мая ему продлили содержание под стражей до 22 августа 2024 года.

Террористы осуществили атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта, когда они открыли огонь из автоматического оружия по посетителям и затем подожгли здание. В результате террористической атаки погибли 144 человека и ещё 551 пострадал. После теракта правоохранители арестовали 18 человек.