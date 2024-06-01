Москва, 1 июня, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы в общей сложности постановил арестовать 18 человек из 20 обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концентром зале «Крокус Сити Холл». Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном на сайте столичных судов общей юрисдикции.

Иван Шилов ИА Регнум

Ещё двое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Следователи в ходе расследования допросили более 800 человек. Кроме того, в рамках дела провели более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначили более 650 различных судебных экспертиз.

СК России направил в компетентные органы трёх государств восемь запросов о правовой помощи. В постановлении отметили, что нет данных, которые бы свидетельствовали о неэффективной организации расследования.

Суд также продлил до 22 августа сроки ареста Исроилу Исломову (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Диловару Исломову (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Аминчону Исломову (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Алишеру Касимову (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Как сообщало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» 22 марта. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. Ещё 550 человек получили ранения. Суд признал по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» потерпевшими более 1,7 тыс. человек.

1 июня стало известно, что двум сотрудникам «Крокуса» предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следователей, фигуранты виновны в том, что во время теракта были закрыты пожарные выходы в концертном зале. Они свою вину отрицают и заявляют, что через эти выходы людям не давали выйти террористы. Новых обвиняемых не стали отправлять в СИЗО и отпустили под подписку о невыезде.

Директор ФСБ России Александр Бортников 24 мая заявил, что наказание настигнет всех причастных к теракту в «Крокусе». Он подчеркнул, что украинские спецслужбы имеют к этому преступлению непосредственное отношение.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия достанет всех причастных к теракту в подмосковном концертном зале, не только непосредственных исполнителей, но и заказчиков.