Москва, 4 августа, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Следователи по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» получили показания нового свидетеля, который подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к массовому убийству в Красногорске. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие судебные документы.

Иван Шилов ИА Регнум

11-го фигуранта Шарипзоду задержали 4 апреля. По решению суда он был арестован и отправлен в СИЗО. Адвокаты просили иную меру пресечения, но решение было оставлено в силе.

По информации издания, у следствия и суда появились основания для вывода о наличии сведений об обоснованности причастности Мухаммада Шарипзоды к теракту.

«Очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус» вечером 22 марта. Боевики открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар в концертном зале. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.

Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали недалеко от украинской границы. В общей сложности арестовали 18 человек из 20 обвиняемых.

Один из фигурантов — Якубджони Юсуфзода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) пытался перед задержанием уничтожить доказательства по указанному расследованию. За несколько дней до нападения на «Крокус Сити Холле» обвиняемый, используя свою банковскую карту, перечислил соучастнику деньги для обеспечения проживания других фигурантов дела. Часть средств Юсуфзода перевел одному из исполнителей атаки уже после случившегося в подмосковном Красногорске.

Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективный иск потерпевших и родственников погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» к «Ингосстраху».