Бишкек, 24 мая, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Заказчики теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» рассчитывали, что атака нанесёт ущерб отношениям внутри СНГ за счёт религиозного и национального факторов. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников 24 мая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.

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«Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов», — сказал Бортников.

Геополитические оппоненты России, пояснил он, хотят разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, который сложился за долгое время совместного сосуществования народов. Директор ФСБ выразил признательность коллегам из стран СНГ, помогающих расследовать теракт.

В ходе расследования установлено, что исламисты, действующие в афгано-пакистанской зоне, координировали через интернет подготовку и исполнение теракта, а также отход нападавших. Непосредственное отношение к атаке имеет военная разведка Украины. Исполнителей теракта ждали в районе украинской границы, с той стороны для них подготовили «окно», также рассказал Бортников.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершён 22 марта. Нападавшие ворвались в холл, стали стрелять по людям, а затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, включая шестерых детей. Пострадали 550 человек.

Предполагаемых исполнителей теракта заключили под стражу 25 марта. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».

Ранее директор ФСБ Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Исполнителям теракта поступали с Украины значительные суммы денежных средств, пояснил он.