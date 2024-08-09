Москва, 9 августа, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Маркетплейс Wildberries возместил продавцам 95% ущерба за товары после произошедшего в январе пожара на складе в Шушарах в Ленинградской области. Об этом 9 августа сообщила генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

Она отметила, что выплаты удалось осуществить раньше, чем планировалось. Их общая сумма составила 34,9 млрд рублей, сообщило РБК.

«Мы перечислим компенсацию всем продавцам — независимо от масштаба их потерь», — заверила основатель маркетплейса.

По её словам, договор страхования товара заключали на период его хранения и перевозки.

«Что касается страхования имущества Wildberries, эту информацию мы не можем разглашать в рамках действующих договорных отношений», — пояснила Бакальчук.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе Wildberries площадью свыше 100 тысяч кв. м в посёлке Шушары вспыхнул 13 января. Ему присвоили высший ранг сложности. Открытое горение ликвидировали только на следующий день. В МЧС рассказали, что возгорание произошло в складской и разгрузочно-погрузочной зонах. Здание сгоревшего склада не было застраховано. Стоимость сгоревшего склада участники рынка оценили в 2–5 млрд рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.

В качестве причин произошедшего фигурировала версия о неисправной электропроводке, а также о проблемах с работой пожарной сигнализации. Так, сотрудники склада рассказали, что сигнализация неоднократно срабатывала ложно и на неё в момент пожара не отреагировали. Близкий к МЧС источник называл также версию поджога.

Минпромторг счёл странным, что сгоревший склад маркетплейса Wildberries работал, хотя не прошёл все необходимые процедуры. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, это стало поводом для отдельного разбирательства. Гендиректор маркетплейса дала показания по делу о пожаре в петербургском управлении Следственного комитета. Она заявила, что сгоревший склад соответствовал нормам безопасности.

Wildberries 19 января анонсировал реконструкцию сгоревшего склада в Шушарах. Позднее стало известно, что в Тосненском районе Ленинградской области откроют новый склад на 154 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составили 9 млрд рублей.