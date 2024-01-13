Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 22:51 — ИА Регнум. МЧС в настоящее время рассматривает три версии пожара на складе маркетплейса Wildberries в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге, рассказал журналистам источник, близкий к МЧС.

Первая версия состоит в поджоге объекта неустановленными лицами. В этом случае возбудят уголовное дело.

Кроме того, специалисты пытаются установить, мог ли пожар начаться из-за короткого замыкания или неисправность электрической сети, следы которой уже якобы обнаружены, произошла уже после возгорания.

Также прорабатывается версия о неосторожном обращении с огнем. Источник, с которым побеседовал РБК, рассказал, что, по предварительным данным, пожарная сигнализация, в момент начала пожара на складе не сработала. Её могли отключить из-за нескольких ложных срабатываний.

В Wildberries утверждают, что сигнализация после возгорания сработала, и всех сотрудников вывели из здания.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января в посёлке Шушары в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга произошёл пожар на складе Wildberries. Ему присвоили максимальный ранг сложности.

Один из работников склада заявил, что огонь якобы начал распространяться из отдела бытовой химии. По данным МЧС, информация о пострадавших и погибших не поступала.

Источник в оперативных службах в разговоре с ТАСС отметил, что в качестве предварительной причины пожара рассматривается неисправность электропроводки.

Площадь обрушения на сгоревшем складе достигла 50 тыс. кв. м. Распространение огня локализовали на площади 70 тыс. кв. м.

Пассажиры пролетавшего самолёта засняли на камеру через иллюминатор место возгорания. Из-за пожара южные районы Петербурга заволокло густым дымом, который видели даже из удаленных округов города.

Вечером 13 января МЧС проинформировало, что огонь тушат по второму номеру сложности. Площадь горения в завалах составляет 4 тыс. кв. м.