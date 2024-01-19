Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 19 января, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Российский маркетплейс Wildberries анонсировал реконструкцию сгоревшего склада в Шушарах в Санкт-Петербурге, сообщает NEWS.ru.

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«В будущем это позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе, вернуться к привычным объёмам и снизить нагрузку на другие склады и сортировочные центры. В настоящий момент план находится на начальном этапе разработки, в частности оценивается необходимый объём инвестиций. Детали будут раскрыты позднее», — приводит портал заявление пресс-службы компании.

Как сообщало ИА Регнум, здание сгоревшего склада Wildberries могло быть не было застраховано. Участники рынка оценили его стоимость в 2–5 млрд рублей.

Пожар на складе в Шушарах вспыхнул утром 13 января. Сообщалось о возгорании на площади 50 тыс. кв. м., позднее — 70 тыс. кв м. Ему присвоили высший ранг сложности. Для ликвидации возгорания привлекли около 270 человек и 57 единиц пожарной техники.

В день ЧП источник в МЧС сообщал, что сгоревший склад ни разу не проверяли пожарные, а помещение ввели в эксплуатацию без разрешения. Источник в Госстройнадзоре также отмечал, что руководство маркетплейса не подавало заявку на ввод складских помещений в эксплуатацию.

Источник СМИ сообщал, что один из сотрудников склада якобы намеревался поджечь его, о чём писал в рабочем чате. По этим данным, позже это сотрудник заявил, что осуществил своё намерение. Он рассказал, что на такой поступок его побудили штрафы, которые накладывают в компании на работников склада. Позднее этот сотрудник стал отказываться от своих слов, сообщил, что к нему с проверкой пришли правоохранители, и удалил свой аккаунт в соцсетях.