Санкт-Петербург, 5 февраля, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что сгоревший склад в посёлке Шушары Ленинградской области соответствовал нормам безопасности.

EPA/ТАСС

«Склад точно соответствовал требованиям пожарной безопасности», — заявила она в интервью «РИА Новости»

По словам Бакальчук, оперативная эвакуация всех сотрудников говорит о том, что на складе неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги. Все отработали синхронно, правильно и быстро. Это прямое доказательство того, что всё было сделано по нормам, уточнила основательница компании.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе Wildberries площадью свыше 100 тысяч квадратных метров вспыхнул 13 января. Огонь распространился на площади до 70 тыс. кв. метров. Ему присвоили высший ранг сложности. Открытое горение ликвидировали лишь на следующий день.

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В МЧС рассказали, что возгорание произошло в складской и разгрузочно-погрузочной зонах. Здание сгоревшего склада не было застраховано. Стоимость сгоревшего склада участники рынка оценили в 2–5 млрд рублей.

Минпромторг 22 января счёл странным, что сгоревший склад маркетплейса Wildberries работал, так как он не прошёл все необходимые процедуры. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, по этому поводу будет отдельное разбирательство.

Гендиректор маркетплейса Wildberries дала показания по делу о пожаре на складе в петербургском управлении Следственного комитета.

Wildberries 19 января анонсировала реконструкцию сгоревшего склада в Шушарах. Позднее стало известно, что в Тосненском районе Ленинградской области откроют новый склад на 154 тыс. квадратных метров. Инвестиции в проект составили 9 млрд рублей.