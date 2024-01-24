Санкт-Петербург, 24 января, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания по делу о пожаре на складе в петербургском управлении Следственного комитета, сообщили 24 января журналистам в пресс-службе компании.

Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук

«Татьяна Бакальчук дала развёрнутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что глава компании старается оказать всяческое содействие следствию. Сообщается, что она давала показания 22 и 23 января.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе Wildberries в Шушарах в Пушкинском районе Петербурга начался 13 января. Огонь охватил 70 тыс. кв. метров, спасатели присвоили ему ранг самой высокой сложности. Открытое горение ликвидировали только на следующий день. В МЧС заявили, что пожар начался в складской и разгрузочно-погрузочной зонах.

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Стало известно, что сгоревшее здание не застраховали. Специалисты оценили его стоимость в 2–5 млрд рублей. По информации СМИ, товары, которые хранились на этом складе, были застрахованы.

Замглавы ведомства Виктор Евтухов 22 января заявил, что склад Wildberries в Шушарах работал без прохождения необходимых процедур. Он назвал странным то, что здание начали эксплуатировать. По словам Евтухова, по этому поводу будет отдельное разбирательство.