Москва, 22 января, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Минпромторг счёл странным, что сгоревший в Шушарах под Санкт-Петербургом склад маркетплейса Wildberries работал. Об этом 22 января заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24»

Александр Гальперин/РИА Новости

«То, что мы знаем про этот центр Wildberries, — странно, что он работал, но ещё, я так понимаю, не был принят и не прошёл все необходимые процедуры», — сказал он.

По словам Евтухова, в связи с этим проведут отдельное разбирательство, в ходе которого соответствующие органы дадут оценку этому факту и вынесут решение.

В случае необходимости, Минпромторг может ужесточить требования к размещению и функционированию такого рода объектов, уточнил замминистра.

Он отметил, что пожары вспыхивают не только в распределительных центрах маркетплейсов, но и на других объектах, однако в целом вопросы безопасности на таких объектах сейчас достаточно чётко урегулированы.

«Есть контрольно-надзорные органы, которые занимаются проверкой таких объектов. <…> На сегодняшний день все процедуры, которые необходимо пройти, чтобы запустить такой объект, прописаны», — пояснил Евтухов.

Замглавы Минпромторга заметил, что, когда такие объекты работают без соблюдения всех этих процедур, это другое дело и отдельный разговор.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января в Шушарах на складе Wildberries произошёл пожар, в ходе которого пламя распространилось на площади до 70 тыс. кв. метров. Возгоранию присвоили высший ранг сложности, а открытое горение удалось ликвидировать только на следующий день.

В МЧС заявили, что пожар вспыхнул в складской и разгрузочно-погрузочной зонах, при этом здание центра не было застраховано. Как рассказал источник в правоохранительных органах, руководство Wildberries собиралось заключить страховой договор, однако так этого и не сделало. По оценкам участников рынка, пожар нанёс ущерб в несколько миллиардов рублей.

Маркетплейс 19 января анонсировал реконструкцию сгоревшего склада в Шушарах. Компания хочет восстановить логистическую инфраструктуру в регионе, вернувшись к привычным объёмам и снизив нагрузку на другие склады и сортировочные центры.