Санкт-Петербург, 30 января, 2024, 12:24 — ИА Регнум. В Тосненском районе Ленинградской области откроют новый склад Wildberries на 154 тыс. квадратных метров, соглашение об этом подписали губернатор региона Александр Дрозденко и основатель компании Татьяна Бакальчук.

Александр Щербак/ТАСС

«Мы, конечно, надеемся, что первую очередь запустим в этом году. Мы будем прилагать для этого все усилия», — сказала Бакальчук.

Дрозденко сообщил, что инвестиции в проект составили 9 млрд рублей, передаёт «РИА Новости».

Площадкой для строительства выбран посёлок Красный Бор, площадь склада составит 154 тыс. квадратных метров.

Как передавало ИА Регнум, утром 13 января в Шушарах Ленинградской области на складе Wildberries произошёл пожар, в ходе которого пламя распространилось на площади до 70 тыс. квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать только на следующий день.

В МЧС заявили, что пожар вспыхнул в складской и разгрузочно-погрузочной зонах, при этом здание центра не было застраховано. Как рассказал источник в правоохранительных органах, руководство Wildberries собиралось заключить страховой договор, однако так этого и не сделало. По оценкам участников рынка, пожар нанёс ущерб в несколько миллиардов рублей.

Маркетплейс 19 января анонсировал реконструкцию сгоревшего склада в Шушарах. Компания хочет восстановить логистическую инфраструктуру в регионе.