Санкт-Петербург, 14 января, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Уголовное дел о злоупотреблении полномочиями возбудили в Санкт-Петербурге после пожара на складе Wildberries, сообщили 14 января в Следственном комитете.

Александр Гальперин/РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе Wildberries вспыхнул пожар. В результате возгорания обрушилось здание склада, уничтожены хранившиеся на нём товары.

Утром 13 января пожар вспыхнул на складе в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге. Пожару присвоили максимальный ранг сложности. На складе размером 350×320 метров произошло обрушение на площади 50 000 кв. м. В 10:55 пожар локализовали.

По сообщениям, пожар вспыхнул из-за неисправной проводки. В момент пожара на складе не сработала пожарная сигнализация.

Руководство Wildberries заявило, что компенсирует продавцам потери за сгоревший товар, а покупателям вернёт деньги за предоплаченные заказы. Страховщики оценили ущерб от пожара в 11 млрд рублей.

Официальных данных о жертвах и пострадавших не поступало. Всего со склада эвакуировали более тысячи человек. Предположительно, во время пожара пропал один человек. Об этом сообщила мать пропавшего мужчины, которая не может дозвониться сыну.

К 14 января ранг опасности пожара снизили до первого уровня. Причины пожара пока не установили.